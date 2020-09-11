800 bin TL’nin altındaki konutlar adeta yok sattı

Bu yaz gayrimenkul sektörü hareketli günler geçirdi. Bu canlılıkta en çok 400 ile 800 bin lira arasındaki gayrimenkullerin alımı gerçekleşti. 1 milyon ve üzeri fiyatlı gayrimenkuller ise bu yıl pek ilgi görmedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 2020 yılının ilk 6 ayı boyunca en çok konutun satıldığı il İstanbul olurken, İstanbul'u Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin ve Konya takip etti. 95 bin 271 konut satışının yapıldığı İstanbul'da satışın en yoğun olduğu ilçeler Esenyurt, Pendik, Sancaktepe, Başakşehir ve Beylikdüzü olarak belirlendi. Haziran ve Temmuz aylarında İstanbul'da 68 bin 231 konut el değiştirirken, bu satışların büyük çoğunluğunu 2+1, 3+1 dairelerle fiyatı 400 ile 800 bin lira arasındaki gayrimenkuller oluşturdu. Bu fiyat aralığında geniş seçenekler Sancaktepe, Başakşehir, Beylikdüzü ve Büyükçekmece bölgeleri yoğun ilgi gördü.

1 MİLYON ÜSTÜ ELDE KALDI

Özellikle yazın başında gayrimenkul piyasasına can suyu gibi gelen faiz oranlarının düşüşünün de yerli alıcıyı tetiklediğini belirten ProjEkspert Gayrimenkul kurucusu Emel Akbaş İdikut, içinden geçtiğimiz bu zorlu dönemde Türk gayrimenkul 400 ile 800 bin lira arasındaki gayrimenkulleri tercih ettiğini söyledi. 1 milyon lira ve üzerindeki fiyatlı gayrimenkullerin ise ne yazık ki bu yıl elde kaldığına işaret eden İdikut, şunları söyledi:"Bu dönemde gerçekleşen satışların yüzde 50'den fazlası ipotekli satışlar oldu. Alıcılar gayrimenkul satış bedelinin yüzde 40 ila 60'ı arasında kredi kullanımını tercih etti. Örnek olarak 800 bin TL'lik bir gayrimenkulde, alıcı 400 bin lira nakit verip 400 bin lira kredi kullanmak istediğinde bu tutarda bir kredinin 120 ayda aylık ödemesi güncel faiz oranı ile 5.711 lira civarında oluyor. Bu kredinin ödenebilmesi için de aylık hane gelirinin en az 10 bin lira ve üzerinde olması gerekiyor. Dolayısıyla 1 milyon lira ve üzerindeki gayrimenkullerde hem peşinat hem de aylık taksit ödeme güçlüğü sıkıntısı yaşanıyor."



ORTA SEVİYELERDE KONUT BULMAK ZOR

YÜKSEK fiyatlı gayrimenkullerin yoğun alıcı grubunu genellikle yabancıların oluşturduğunu ifade eden İdikut, "Yabancı yatıerımcıların pandemi nedeniyle Türkiye'ye gelememeleri satışları oldukça yavaşlattı. Şu anda sektörde orta seviyedeki gayrimenkullerde satılık bulmakta zorlanırken, lüks gayrimenkullere ise alıcı bulmakta zorlanıyoruz" dedi.

Yavuz KARAMAN