Ahilik Haftası bu yıl internette

www. izmirahi2020.com adresinde Ahilik web sitesi oluşturan İESOB, yapılacak sınırlı etkinlikleri sıcağı sıcağına sitede yayınlayacak. Sitede geniş ve görsel bir Ahilik arşivi de yer alacak. Her yıl coşkuyla kutlanan Ahilik Haftası bu yıl pandemi engeline takıldı. 14-20 Eylül tarihleri arasında kutlanması planlanan 33. Ahilik Haftası etkinlikleri, pandemi tedbirleri nedeniyle bu yıl sadece bir gün içinde gerçekleştirilecek. Cumhuriyet Meydanı'nda sınırlı sayıda davetlinin katılımıyla Atatürk Anıtı'na çelenk konlacak. Daha sonra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ziyaret edilecek. Protokol ziyaretlerinde yılın Ahisi, Kalfası ve Çırağı seçilenlere Ahilik kıyafetleri giydirilecek.



İESOB, salgın tedbirleri ile etkinliklerin sınırlandırılması üzerine özel bir web sitesi hazırlayarak, kamuoyuna Ahilik öğretilerini tanıtmaya başladı. www.izmirahi2020. com adresi ile internette yayınlanmaya başlayan Ahilik Haftası web sitesinde, Ahilik nedir, Ahi Evran kimdir, Ahilik Öğretileri ve Nasihatı nelerdir, Şed Kuşatma Töreni nasıl yapılır gibi soruların yanıtları ayrıntılı şekilde veriliyor. Sitede ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ve İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu'nun görsel mesajları da yer alıyor. 2015-19 yıllarında düzenlenen Ahilik Haftası etkinliklerinin görsel arşiv ve haberlerinin de yer aldığı sitede ayrıca son 5 senede seçilen Yılın Ahi'si, Kalfası ve Çırağı da tanıtılıyor. İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu'nun anlatımıyla duygusal bir Ahi Hikayesi'nin de yer aldığı sitede, oluşturulan görsel Ahi Sokağı ile kaybolmaya yüz tutmuş 7 ayrı meslek kolunu icra eden ustalar, kısa videolarda yaptıkları işleri anlatarak mesajlar veriyor. Ahilik Felsefesi'ni tanıtan bir filmin de yayınlandığı sitede ayrıca Şed Kuşatma Töreni'nin tiyatral sunumuna da yer veriliyor. Sitede ayrıca Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında, Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak törenin ve protokol ziyaretlerinin haberleri de sıcağı sıcağına yayınlanacak.



İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, 'Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliği' doğrultusunda, İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği, İzmir Kalkınma Ajansı ve üniversite temsilcilerinden oluşan Ahilik Haftası İl Kutlama Komitesi tarafından belirlenen etkinliklere bu yıl ara verildiğini hatırlattı. Mutlu, "İletişim çağının getirilerini kullanarak Ahilik mesajlarımızı bu kez internet ortamında kamuoyuna sunuyoruz. Yalın anlamıyla Ahi 'Kardeşim' demektir. Sanatın, ticaretin ve mesleğin olgun kişilik, güzel ahlak ve doğrulukla yoğrulmasını öngören, kökleri çok eskilere uzanan bir geleneğimizdir. Ahilik felsefesi, iyi ahlakı, bilimi, eğitimi, kaliteli üretmeyi, doğru tartmayı, tüketiciye saygıyı, yardımlaşmayı öngörür. Bir deri ustası olan Ahi Evran'ın kurduğu Ahi Örgütleri, devlet teşkilatlanmalarına da örnek oluşturmuş, içinden pek çok ülke yöneticisi çıkarmıştır. Örneğin, Orhan Bey ve oğlu 1. Murat da Ahi Ocağı'ndan yetişmişlerdir" diye konuştu.



www.izmirahi2020.com sitesi ile Ahilik İlkelerini tüm dünyaya tanıtacaklarını belirten Mutlu, "Türkiye'nin en ücra köyündeki Ahi konulu bir ödevini yapacak öğrencinin, Avrupa'da veya dünyanın her hangi bir yerinde Ahi Öğretilerini merak eden birinin, tarihçilerin, araştırmacıların kısaca ilgi duyan herkesin her yerde kolaylıkla ulaşabileceği zengin bir bilgi ve kaynak sunumu yapıyoruz" dedi.

İESOB Başkanı Mutlu, "Dileyenler tek tıkla www. izmirahi2020.com linkinden bu zengin bilgilere ulaşabilecek. Bu Türkiye'de bir ilk. Amacımız zengin bir kültür değerimiz olan Ahilik kurallarını tanıtmak, özellikle yeni nesile Ahi Evran ilkelerini benimsetmektir. İESOB ve komite üyeleri, geçmişten beri süregelen bu kültürü topluma anlatmayı, hatırlatmayı bir görev olarak kabul etmektedirler" ifadelerini kullandı.