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Haberler Ekonomi Bakan Pakdemirli açıkladı: Bugün hesaplara yatırıldı

Bakan açıkladı: Bugün hesaplara yatırıldı

Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Bekir , "TMO'ya 7 Eylül'den itibaren teslim eden 456 üreticinin hesaplarına 20 milyon lira tutarındaki ürün bedeli bugün yatırıldı." açıklamasında bulundu.

Bakan Pakdemirli açıkladı: Bugün hesaplara yatırıldı

11.09.2020, 10:08 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020,10:38

Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) 7 Eylül'den itibaren ürünlerini teslim eden 456 üreticinin hesaplarına 20 milyon lira tutarındaki kuru üzüm bedelinin bugün yatırıldığını bildirdi.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, "TMO'ya 7 Eylül'den itibaren ürünlerini teslim eden 456 üreticimizin hesaplarına 20 milyon lira tutarındaki kuru üzüm bedeli bugün yatırılmıştır. Ürününü TMO'ya teslim eden üreticilerimize teşekkür eder, bereketli olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

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