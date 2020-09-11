Gaz keşfi 21 milyar $ ithalattan kurtaracak

Türkiye'nin Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin, ithalatı 21 milyar dolar azaltabileceği öngörülüyor. Norveç'teki enerji araştırma kuruluşu Rystad Energy'nin analizine göre, rezerv ülkeyi ithalat maliyetinden kurtaracak.

REKABETÇİ OLACAK

Sakarya Gaz Sahası'ndan yapılacak üretimin, Türkiye'nin mevcut doğal gaz ithalatı fiyatına göre daha rekabetçi olacağı ve ithalat bağımlılığını azaltacağı için diğer ülkelerle doğal gaz pazarlıklarında ülkenin müzakere gücünü artırması bekleniyor. Böylece, Türk ithalatçıların yeni gaz kontratlarında petrol endeksli fiyatlardan uzaklaşarak Avrupa piyasalarında kullanılan fiyatlarla gaz satın alabilecek. Rystad Energy Petrol ve Gaz Analisti Palzor Shenga, Türkiye'nin 2023'te üretime geçme hedefinin iddialı olduğunu ifade etti. Rystad Energy Doğal Gaz Piyasaları Başkan Yardımcısı Sindre Knutsson ise Karadeniz'deki keşfin daha iyi bir zamanda olamayacağını belirtti.



EKİM'DE REZERV YUKARI ÇIKABİLİR

Enerji Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili Türkiye'nin daha rekabetçi fiyatlar ve esnek kontratlar görmek istediğini söyledi. Yetkili 320 milyar metreküp rezerv bulunan sahanın iki katmanında daha sondaj çalışmaları yürütüldüğünü, Ekim içinde bitirilecek çalışmaların sonucunda sahanın rezerv miktarının yukarı revize edilebileceğini belirtti.