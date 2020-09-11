İzmir’de hem hobi hem yatırım fırsatı sunuyor

İZMİR'DE hobi bahçesi projesini hayata geçiren ilk firmalardan olan Yılmaz Emlak, 5 yılda 12 farklı arazide kooperatif tapulu hobi bahçelerini sahiplerine teslim etti. Yılmaz Emlak, hayata geçirdiği hobi bahçeleriyle şehir yaşantısının içinde, binaların arasında kalan insanların, stresten uzaklaşıp toprakla uğraşmasına, sebze-meyve yetiştirmesine imkan sunuyor. Yılmaz Emlak, kooperatif tapulu hobi bahçelerini sahiplerine teslim ederken, yeni projeler için de çalışıyor. YILMAZ Emlak sahibi Hasan Hüseyin Yılmaz, hayata geçirdikleri hobi bahçelerinin Menderes'te Ataköy, Çamönü, Değirmendere, Çakaltepe, Çile ve Ahmetbeyli'de yer aldığını belirtti. Menderes'in doğası, denize yakın olması ve toprak verimliliği bakımından her türlü tarıma uygun olduğunu ifade eden Yılmaz, "Bu arazilerin bahçelerinde pek çok sebze ve meyve yetişebiliyor. Bahçelerde küçükbaş hayvanlar yetiştirebileceği gibi evcil hayvanların bakılmasına da izin veriliyor" dedi.

YATIRIMCI KAZANIYOR

YILMAZ, hobi bahçelerinin oluşturulacağı araziler seçilirken prim yapacak kadastrolu arazilerin tercih edildiğini, rahat ve toplu ulaşım kolaylığının olmazsa olmazları olduğunu dile getirerek, bu bahçelerin ileriki yıllarda imara da açılma ihtimali olduğunu, havalimanıyla denize yakınlığı nedeniyle yatırımcısına kazandıracağını söyledi. HOBİ bahçeleri güvenlikli bir site içerisinde yer alıyor.

Yavuz KARAMAN