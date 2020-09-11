KOBİ’lere 250 milyon dolarlık kredi desteği

TÜRKİYE Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, "Dünya Bankası'ndan sağlanan 250 milyon dolarlık krediyle ekonominin bel kemiği olan KOBİ'lerimizi destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı. Öztop, "250'den daha az çalışanı olan KOBİ'lerimiz bu krediden faydalanabilecek. Amacımız bu zorlu dönemde KOBİ'lerin en çok ihtiyaç duydukları işletme ve yatırım finansmanına erişimlerine imkan sağlayarak onların toparlanmalarına destek olmaktır" değerlendirmesinde bulundu. Başvurular için herhangi bir sektör ayrımı bulunmamakla birlikte; pandemiden büyük ölçüde etkilenen, 2020 yılının ikinci çeyreğinde 2019'un 2. çeyreğine göre brüt satışlarda en az yüzde 20 düşüş yaşayan; kadınların yönetimde veya ağırlıklı olduğu KOBİ'ler ile genç işletmeler ve daha az gelişmiş bölgelerdeki KOBİ'lere öncelik verileceği belirtiliyor. Krediden yararlanmak isteyen işletmeler açıklanacak ticari bankalar, finansal kiralama ve faktoring kuruluşları vasıtasıyla başvurularını gerçekleştirebilecekler.