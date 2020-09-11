TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, küçük aile işletmelerine hibe müjdesi verdi. Pakdemirli, "Kırsal kalkınma yatırım destekleri ile küçük aile işletmeleri kapsamında ve özellikle genç (18- 40 yaş) ve kadın çiftçilerimize 2021-2025 döneminde bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenmesi (meyve sebzelerin dondurulması, kurutulması, konserve, reçel, erişte vb.), paketlenmesi faaliyetlerine yüzde 50 hibe desteği vereceğiz. Bunun için yeni dönem Cumhurbaşkanlığı kararını Temmuz ayında çıkardık" değerlendirmesinde bulundu. Küçük aile işletmeleri kapsamında gençlere ve kadın çiftçilere pozitif ayrımcılık yapmaya devam ettiklerini belirten Pakdemirli, bu işletmelerin pazardaki paylarını artırmayı hedeflediklerini vurguladı.Pakdemirli, Uzman Eller Projesi'ni yeni dönemde 81 ile yayacaklarını da kaydetti.



LİSANSLI DEPOLARIN ÖDEMELERİ BUGÜN

BAKAN Pakdemirli, lisanslı depo desteği kapsamında 16,4 milyon lira destek ödemesinin cuma günü (bugün) yapılacağını da açıkladı. Pakdemirli, "95 lisanslı depoya, 2020 yılı ikinci dönem için toplamda 16,4 milyon lira ödenecek" dedi.