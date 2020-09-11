Pandemide toplu taşıma kullanmak istemeyenler ikinci el araçlara yöneldi

İzmir'de, korona virüs sürecinde toplu taşıma araçlarında bulaşı riskinin yüksek olduğunu düşünen İzmirliler, araç sahibi olabilmek için galerilere ve ikinci el araç pazarlarına yöneldi. Birçok vatandaş, ikinci el araçlara rağbet gösterirken, ikinci el araç satışı yapılan firma sahipleri de genelde 100 bin TL'ye kadar olan araçlara ilgi gösterildiğini belirtti. Piyasada yaşanan süreci olumlu karşılayan galericiler, toplu taşımayı kullanmak istemeyen kesimin özellikle 100 bin TL altı araçlara ilgi göstermeye başladığını belirtti. 100 bin TL civarındaki araçlar, toplu taşımayla gitmek istemeyen ya da araç ihtiyacı olan vatandaşlar tarafından tercih ediliyor.