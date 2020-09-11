  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Pandemide toplu taşıma kullanmak istemeyenler ikinci el araçlara yöneldi

Pandemide toplu taşıma kullanmak istemeyenler araçlara yöneldi

Pandemide toplu taşıma kullanmak istemeyenler ikinci el araçlara yöneldi
Giriş Tarihi: 11.9.2020

İzmir'de, korona virüs sürecinde toplu taşıma araçlarında bulaşı riskinin yüksek olduğunu düşünen İzmirliler, araç sahibi olabilmek için galerilere ve ikinci el araç pazarlarına yöneldi. Birçok vatandaş, ikinci el araçlara rağbet gösterirken, ikinci el araç satışı yapılan firma sahipleri de genelde 100 bin TL'ye kadar olan araçlara ilgi gösterildiğini belirtti. Piyasada yaşanan süreci olumlu karşılayan galericiler, toplu taşımayı kullanmak istemeyen kesimin özellikle 100 bin TL altı araçlara ilgi göstermeye başladığını belirtti. 100 bin TL civarındaki araçlar, toplu taşımayla gitmek istemeyen ya da araç ihtiyacı olan vatandaşlar tarafından tercih ediliyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Pandemide toplu taşıma kullanmak istemeyenler ikinci el araçlara yöneldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA