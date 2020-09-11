Sıfır otomobil stokları fiyatları dengeleyecek

Taşıt kredisiyle ilgili beklentilerin Ağustos ayına çok hızlı girdiğini dile getiren uzmanlar, düşük faizli taşıt kredileri ve yerli üretime destek veren kamu paketlerinde, faizlerin yükselmesiyle bir yavaşlama yaşandığı yönünde bir tablo ile karşılaştıklarını gözlemlendi. Müşterilerin talep ettiği araçların sıfırının stokunda problemler olduğu belirtiliyor. Öte yandan, ÖTV düzenlemeleri sonrasında ikinci el araca olan ilginin arttığı görüldü. Yılın son çeyreğinde sıfır araç stoklarının yeniden dolmasıyla, fiyatların dengeye oturarak tekrar talebin rayına girmesi bekleniyor.