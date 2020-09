Bakan Dönmez: Karadeniz'den ve Doğu Akdeniz'den yeni müjdeler alacağımız günler yakındır

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Söğüt'te düzenlenen 739'uncu Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katıldı. Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret edip, dua eden Bakan Dönmez daha sonra tören alanına geçti. Bakan Dönmez burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin doğalgaz arz güvenliğindeki tek eksik parçanın yerli doğalgaz üretimi olduğunu belirterek, "Biz her alanda bağımsız bir Türkiye yoluna baş koyduk. Ekonomide, diplomaside, güvenlikte ve en önemlisi enerjide bağımsızlık için doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz. Karadeniz'de tarihimizin en büyük keşfini yaptık. Önce 'Arayamazsınız' dediler, aramaya başladık. Daha sonra 'Arasanız da bulamazsınız' dediler, bulduk. Şimdi 'Bulsanız da çıkartamazsınız' diyorlar. Allah'ın izniyle nasıl bulduysak çıkartmasını da biliriz. İnşallah Karadeniz'den ve Doğu Akdeniz'den yeni müjdeler alacağımız günler yakındır. Biz milletimizin aydınlık geleceğine baş koyduk ve bu uğurda gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin doğalgaz arz güvenliğindeki tek eksik parça, yerli doğalgaz üretimiydi. Hamdolsun o meseleyi de artık hallediyoruz" dedi.



'NET İHRACATÇI OLANA KADAR ARAMAYA, SONDAJA DEVAM EDECEĞİZ'

Türkiye'nin kendi doğalgazını üretmeye başladığı zaman bambaşka bir kapının açılacağını söyleyen Bakan Dönmez, şöyle konuştu:

"Kaynak zengini ülke olmamamıza rağmen yer altı doğal gazdepolama, LNG ve FSRU tesisleriyle önemli bir doğalgaz depolama hacmi kazandırdık. Şimdi buradan bir haberi ilk defa sizlerle paylaşmak istiyorum; İki yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla siparişini verdiğimiz Türkiye'nin yeni FSRU gemisi, yıl sonunda inşallah Türkiye'de olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız gemimize Ertuğrul Gazi ismini verdiler. Gemimizin testleri şu an devam ediyor. Testlerin bitiminin hemen ardından Türkiye'ye doğru yola çıkacak. Biri Hatay'da diğeri de İzmir'de olmak üzere 2 FSRU gemimiz vardı. Yenisi de yakında hizmete girecek. Milletimize hayırlı, uğurlu olsun. Ertuğrul Gazi FSRU gemisi 170 bin metreküp LNG depolama kapasitesine sahip. Gaz formundaki miktarı 102 milyon metreküpe eşit. Ertuğrul Gazi, günde 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesine sahip. FSRU tesisleriyle artık boru hatlarına bağlı kalmadan, farklı kaynak ülke ya da spot piyasalardan gaz tedarik edebileceğiz. Gaz iletim ve dağıtımında yatırım ve taşıma maliyetlerini en az indirerek, tüketim merkezlerine yakın yeni giriş noktaları oluşturacağız. Özellikle kışın pik tüketim zamanlarındaki mevsimsel dalgalanmaların, teknik ya da jeopolitik risklerden kaynaklı kesintilerin de bu sayede önüne geçmiş olacağız. Ertuğrul Gazi FSRU gemisi doğal gaz arz güvenliğimize önemli bir esneklik kazandıracak.İnşallah kendi doğal gazımızı üretmeye başladığımız zaman bambaşka bir kapı açılacak Türkiye'nin önünde. Hedefimiz belli. Net ihracatçı olana kadar aramaya, sondaja devam edeceğiz. Her platformda, her şart ve koşulda hakkımızın sonuna kadar takipçisi olacağız. Hayalperestlere, sonu belirsiz maceraya atılmaya kalkışanlara izin vermeyeceğiz. Türkiye'nin uzattığı dost elini havada bırakanlar, günün sonunda pişman olacaklar. O yüzden iş işten geçmeden herkes yanlıştan dönsün"



'DOĞU AKDENİZ'DE KİMSE ATEŞLE OYNAMASIN'

Demokrasiyi kendi çıkarlarına alet edenlerin bugün demokrasi dersi vermeye kalktıklarını ifade eden Bakan Dönmez, "Dünya tarihine dönüp baksak yüzyılları, ülkeleri, halkları kana, kaosa ve kargaşaya sürükleyenler hep kendileri oldu. İstiyorlar ki biz söyleyelim, siz yapın. Biz emredelim, siz 'hayhay' deyin. 'Bizim çizdiğimiz sınırların dışına çıkarsanız hizaya getiririz'. Artık o defterler kapandı. Ele verir talkını, kendi yutar salkımı. Demokrasiyi kendi çıkarlarına alet edenler bugün gelmiş dünyaya demokrasi dersi vermeye kalkıyor. Tarihlerini masum halkların kanlarıyla yazanlar bugün yenemeyeceklerini anladıkları ülkelerle ve liderleriyle tehditlerle, şantajlarla, manipülasyonlarla ahlaksız bir mücadele içerisindeler. Doğu Akdeniz'de hiçbir hakkı ve hukuku olmayan, bölge dışı aktörlerin birlik içerisinde liderlik oynama hevesleri, eğer sorumsuzca davranışlara neden olursa elbette bunun karşılığını alırlar. Doğu Akdeniz'de kimse ateşle oynamasın. Kamuoylarını kendi yalanlarına inandırmak için her gün Türkiye ile ilgili zehirlerini kusmaktan imtina etmiyorlar. Olayı hukuk bağlamından çıkarıp, siyasileştirmek için tarihi bir nefret aracı olarak kullanıyorlar. Oysaki bu tarihi en iyi siz bilirsiniz. Geldiğiniz gibi gitmeyi, en iyi siz bilirsiniz. En zor zamanda dahi bu millet bağrından Sütçü İmamlar, Nene Hatunlar, Kara Fatmalar çıkarır da sizin zilletinize asla boğun eğmez" diye konuştu.

DHA