Başvuru sayısı GSS ile 10,3’e yükseldi

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2002'de yüzde 3,1 olan kişi başı sağlık hizmetine başvuru sayısının Genel Sağlık Sigortası (GSS) sayesinde 10,3'e yükseldiğini bildirdi. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada tüm vatandaşların 2012'de GSS kapsamı altına alınarak büyük kolaylık sağlandığını belirterek, bir zamanlar sigortalıların istedikleri hastanelerde muayene olamadığını hatırlattı. Selçuk, GSS için ödenmesi gereken tutarın 2020 yılı için aylık 88,29 lira olduğunu, ödenen primin kişinin sadece kendisi için olmadığını, bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin de GSS kapsamına alınmasını sağladığını anlattı.

BORCA BAKILMIYOR

SELÇUK, 18 yaşını doldurmayan gençlerin birlikte sağlık açısından başkasının bakımına muhtaç kişilerin, iş kazası ile meslek hastalığı ve koruyucu sağlık hizmeti gibi durumlarda prim ödeme gün sayısına veya prim borcuna bakılmadığını belirtti.



EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI BİN 500 LİRAYA ÇIKARILDI

YAKLAŞIK 13 milyon emekliye yönelik iyileştirmelerin de yapıldığını anımsatan Bakan Selçuk, ilk olarak 2019'da en düşük emekli aylıklarının bin, Nisan 2020'de de bin 500 liraya çıkartıldığını bildirdi. Bakan Selçuk, 2018'de başlatılan bayram ikramiyelerinde bugüne kadar 64,2 milyar lira ödeme yapıldığını belirtti. Selçuk ayrıca Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan düzenlemelerle bedeli ödenen yurt içi ilaç sayısının 8 bin 740'a ulaştığı bilgisini paylaştı.