Geçen yıl hane halkı geliri yüzde 16,5 yükseldi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılına ilişkin Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye'de yıllık ortalama hane halkı kullanılabilir geliri, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 16,5 artarak 59 bin 873 lirayı buldu. Öte yandan, Türkiye'de ortalama yıllık eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert geliri de bir önceki yıla göre yüzde 17,9 artarak 24 bin 199 liradan 28 bin 522 liraya çıktı. Toplam eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirleri içinde en yüksek payı, yüzde 46,7 ile bir önceki yıla göre 1,8 puan azalan maaş ve ücret gelirleri aldı. İkinci sırada yüzde 21,9 ile 2018'e göre 1,8 puanlık artış gösteren sosyal transfer gelirleri bulunurken, bunu yüzde 17,7 ile 2018 yılına göre 1,1 puan azalan müteşebbis gelirleri izledi. Tarım gelirlerinin payı 0,3 puan artarak geçen yıl yüzde 22,6 olurken, emekli ve dul-yetim aylıklarının payı 0,8 puan artış kaydederek yüzde 91,8 olarak gerçekleşti.



EN YÜKSEK GELİRE SAHİP OLANLARIN PAYI AZALDI

TÜRKİYE'DE en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay, geçen yıl bir önceki yıla göre 1,3 puan azalarak yüzde 46,3'e geriledi. En düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun aldığı pay ise 0,1 puan artarak yüzde 6,2'ye ulaştı. En zenginlerin gelirinin, en yoksulların gelirine oranı 7,8'den 7,4'e düştü.