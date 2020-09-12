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makınelerınde talebe yetısemıyoruz

Tarım makınelerınde talebe yetısemıyoruz
Giriş Tarihi: 12.9.2020

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tarım makinesi üretimi yapan İsmail Elibol, korona virüs pandemisi nedeniyle iş patlaması yaşadıklarını, geceleri ve pazar günleri mesai yaptıklarını söyledi. Elibol, "Bu dönemde elimizdekinin 3 katına yakın makine stokumuz olsaydı hepsi satılabilirdi" dedi. Tarım sektöründe iş patlaması olduğunu belirten Elibol, "55 yıllık firma olarak bu süreçte 17 ülkeye ihracat yapmaya başladık. Artan talepten dolayı şu anda organize sanayi bölgesinde yeni bir fabrika inşa ediyoruz. 60'a yakın personele istihdam sağladık. Bu sayıyı artırmak için çaba harcıyoruz" görüşünü dile getirdi.

NAİL AZBAY

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