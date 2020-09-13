300 bin müteahhit yerli ürün için seferber olmalı

Sektör temsilcileri yerli ürün kulla-nımında 300 bin müteah-hitin güçlerini birleştire-rek ortak hareket etmesi gerektiğini ifade etti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un açıkladığı inşaatta yerli ürün hamlesi kapsamında gayrimen-kul projelerinde kullanılacak malzemelerin yüzde 100'ü Tür-kiye'de üretilecek.Emlak Katılım Bankası ve Emlak Konut GYO, yerli ürün üretimi konusunda yatırımcı-lara destek sağlayacak. Bakan Kurum yerli ürün kullanımının artmasıyla beraber konut fiyat-larında yüzde 15-20 civarın-da düşüş beklediklerini vurgu-larken, İzmir'de inşaat sektörü temsilcileri yerli ürün hamle-sine tam destek verdi. Sek-tör temsilcileri, müteahhitlere daha çok yerli ürün kullanma çağrısın-da bulundu.



KALİTE ÇOK ARTTI

İzmir Müteahhitler Derneği (İMDER) Başkanı ve Müteahhitler Federasyonu (MÜFED) Basın Sözcüsü İslam Yıldırım: İnşaatlarda yüzde 100 yerli ürün kullanımı ne kadar gerçekleşebilir ona bakmak lazım. Sadece Bakanlığın değil 300 bin müteahhitin seferber olması gerek. Ülkemizde yerli marka kalitesiz algısı var. Öncelikle bunu yıkmamız lazım. Ankara'da fason olarak üretilip ihraç edilen ve etiket yapıştırılıp ülkemizde satılan ürünler olduğunu biliyoruz. 2018 yılında sadece 750 milyon dolarlık musluk ithal ettik. Bizim ülkemizde musluk üretilmiyor mu? İthal ürünler daha çok markalı projelerde kullanılıyor. Küçük ve orta ölçekli inşaat şirketleri daha çok yerli ürün kullanıyor. Devletin de yerli ürün kullanan firmaları desteklemesi gerekiyor. Ülkemizde yerli malzeme kalitesi son 10 yılda çok arttı. Konut fiyatlarının düşmesi için önce arsa maliyetleri azaltılmalı.



'BU KONUDA DAHA HASSAS OLACAĞIZ'

Karşıyaka Yapı Müteahhitleri Derneği Başkanı Niyazi Gültekin: Türk inşaat şirketleri ve üreticileri dünyada söz sahibi. Dünyanın en büyük 250 müteahhidi listesinde 44 Türk şirketi var. Geçen yıl 21,5 milyar dolarlık inşaat ürünü ihraç edildi. İç pazarda da çok büyük işler yapıyoruz. Yerli inşaat malzemesi kullanımı giderek artıyor. Çünkü yerli ürünlerimiz çok kaliteli. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın başlatmış olduğu yerli ürün seferberliğini sonuna kadar destekliyoruz. Zaten yerli ürün kullanılması gerektiğini sürekli ifade ediyorduk. Bu konuya daha çok hassasiyet göstereceğiz. Üyelerimize ve meslektaşlarımıza yerli ürün kullanmaları konusunda tavsiye vermeye devam edeceğiz.



KONUT FİYATI AŞAĞI ÇEKİLİR

İzmir Müteahhitler Federasyonu (İMFED) Başkanı Ziya Dağlıer: İnşaatlarda yüzde 100 yerli ürün kullanımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın başlatmış olduğu bu seferberliği sonuna kadar destekliyoruz. İzmir Müteahhitler Federasyonu olarak biz de üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız. Üyelerimizi daha çok yerli ürün kullanmaları konusunda teşvik edeceğiz. Dövize bağlı olarak inşaat maliyetlerinde çok büyük artışlar meydana gelmişti. Bu artışlar yerli üretimle gerileyecek. Maliyetlerimiz düşerse biz de bunu konut fiyatlarına indirim olarak yansıtırız.



İSTİHDAMA DA KATKI SAĞLAR

Müteahhitler Federasyonu Genel Sekreteri ve İzmir Ticaret Odası İnşaat Komitesi Başkanı Barış Öncü: İthal ürün çok pahalı olduğu için yerliye dönmemiz gerekiyor. Yerli markalar ithal markalar ile aynı kalitede hatta daha da iyi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız çok doğru bir karar aldı. Bu sayede hem dışarıya döviz kaptırmayacağız hem de yerli istihdama katkıda bulunacağız. Yüzde 100 yerliye dönmek ülkemize önemli bir kazanım sağlayacak ve yaşadığımız sıkıntıları ortadan kaldıracak.

Tolga TEKİN