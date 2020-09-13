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Haberler Ekonomi Bakan Dönmez: Kanuni Sondaj Gemimiz, Karadeniz'de sondajlarına başlayacak

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, hazırlık çalışmaları devam eden Kanuni Sondaj Gemisinin, 'de sondajlarına başlayacağını duyurdu.

Bakan Dönmez: Kanuni Sondaj Gemimiz, Karadeniz'de sondajlarına başlayacak

13.09.2020, 18:45 Güncelleme Tarihi: 13.09.2020,19:10

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Geri sayım başladı. Denizlerimizdeki enerji bağımsızlığımızın sembolü filomuz, yeni üyesiyle daha da güçlenecek. Hazırlık çalışmaları devam eden Kanuni Sondaj Gemimiz, Karadeniz'de sondajlarına başlayacak ve Fatih'in gücüne güç katacak" ifadesini kullandı.

DHA

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