Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Geri sayım başladı. Denizlerimizdeki enerji bağımsızlığımızın sembolü filomuz, yeni üyesiyle daha da güçlenecek. Hazırlık çalışmaları devam eden Kanuni Sondaj Gemimiz, Karadeniz'de sondajlarına başlayacak ve Fatih'in gücüne güç katacak" ifadesini kullandı.
DHA
Bakan Dönmez: Kanuni Sondaj Gemimiz, Karadeniz'de sondajlarına başlayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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