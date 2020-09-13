Mobilya dış satımında Türkiye 6 sıra yükseldi

DÜNYACA referans kabul edilen Milano merkezli araştırma merkezi Centre For Industrial Studies'in (CSIL) raporuna göre Türkiye, küresel mobilya ihracatında 6 basamak birden atlayarak sekizinci sıraya yükseldi. Dünya Mobilya Görünümü başlıklı World Furniture Outlook 2020-2021 isimli rapora göre, Türkiye, 2019'da 2,9 milyar dolarlık mobilya ihracatıyla önceki yıla göre 14. sıradan 8. basamağa yükseldi. Türkiye, önceki yıla göre İspanya, Danimarka, Fransa, Meksika, Romanya, Malezya ve Hollanda gibi ülkeleri geride bıraktı. Rapora göre, geçen yıl en yüksek mobilya ihracatı 53,9 milyar dolarla Çin'e gerçekleştirildi. İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ve Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, Türkiye mobilya sektörünün globalleşme hikayesinin her geçen gün daha görünür olduğunu söyledi.