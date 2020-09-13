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Uluslararası ticaret kesintiye uğramamalı

Uluslararası ticaret kesintiye uğramamalı
Giriş Tarihi: 13.9.2020

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle dünyanın halen alarm halinde olduğuna ve bu durumun bir süre daha devam edeceğine işaret ederek, "Bu sebeple herkes için gıda güvenliği sağlanmalı ve uluslararası ticaret kesintiye uğramadan devam etmelidir." dedi. Pakdemirli, Suudi Arabistan'ın başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan G20 Tarım ve Su Bakanları Toplantısı'na katılarak bir konuşma yaptı. Pakdemirli, Türkiye olarak gıda kaybı ve israfı ile tarımın dijitalleştirilmesi konularına daha fazla vurgu yaptıklarını aktardı.

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