Ünlü lokantacı Okyay başkan adaylığını açıkladı

İZMİR'DE 65 yıldır hizmet veren; siyaset, iş, sanat ve spor dünyasından birçok meşhur simanın müdavimi olduğu Tarihi Adil Müftüoğlu Uğur Lokantası'nın 3. kuşak işletmecisi Alpay Okyay, önümüzdeki dönem yapılacak İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası başkanlığına aday olduğunu açıkladı.



MESLEĞİN İÇİNDEYİM

Alpay Okyay başkan adaylığını duyururken şu ifadeleri kullandı: "Mesleğimi çok seviyorum. Bu bağlamda mesleğime ve meslektaşlarıma hizmet etmek istiyorum. Lokantacılığı bu meslekte İzmir'in simgesi olmuş dedem Adil Müftüoğlu'ndan öğrendim. Kasabından manavına, mutfağından salonuna kadar bu mesleğin her yerindeyim. Esnaf teşkilatının içinde doğdum büyüdüm. Tüm siyasi partilerle, devlet kurumları, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları ile ikili ilişkilerim çok güzel. Bu altyapımı mesleğimizin ve meslektaşlarımızın refahı için kullanmak istiyorum."



PROJELERİMİZ VAR

ŞEHİRLERİN gelişmesine ve kalkınmasına katkı koyan en önemli sektörlerden birinin yeme içme sektörü olduğunu ifade eden Okyay, "Zor dönemlerden geçiyoruz ama çalışarak, doğru işler yaparak her şeyi aşabiliriz. Çok güzel projelerim ve ekip arkadaşlarım var. Mesleğim, meslektaşlarım ve odamız için çok güzel işlere birlikte imza atacağız. Esnafımızdan, büyüklerimden önemli destek görüyorum. Bu kararımın mesleğimiz, odamız ve şahsım adına hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.