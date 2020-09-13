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Haberler Ekonomi Yatırım araçlarının tümü kazandırdı

Yatırım araçlarının tümü kazandırdı

Yatırım araçlarının tümü kazandırdı
Giriş Tarihi: 13.9.2020

BORSA İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,51, altının gram satış fiyatı yüzde 1,49, dolar/TL yüzde 0,32, euro/TL yüzde 0,76 değer kazandı. BIST 100 endeksi, en düşük 1.085,23, en yüksek 1.105,98 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,51 artarak 1.102,70 puandan tamamladı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,49 kazanımla 468,90 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,53 artışla 3.111,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 748,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise bu hafta 760,00 liraya çıktı. Bu hafta ABD doları 7,4790 liraya, euro da 8,8580 liraya yükseldi. Yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,38 ile kıymetli madenler fonları oldu.

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