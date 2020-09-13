Yunusemre, üretici için kalkınma merkezi kuruyor

MANİSA Yunusemre Belediyesi, Yuntdağı'nda aşılama, organik tarım eğitimleri, fidan desteği ve daha birçok çalışmasıyla üreticileri destekliyor. Bölgedeki projelerine bir yenisini ekleyen Yunusemre Belediyesi, üretilen ürünlerin işlenerek yerinden pazarlanması amacıyla Zafer Kalkınma Ajansı desteği ile Pelitalan mahallesinde Yunusemre Kırsal Kalkınma Merkezi kuruyor. Projenin inşası için çalışmalar başlarken; alanda incelemede bulunan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Hedefimiz bölgede üretilen ürünlerin katma değerinin artırılarak pazarlanmasıdır. En geç bir yıl içerisinde faaliyete geçecek merkezimiz çevre ilçelerimize de hizmet verecek" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK