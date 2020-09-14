Dünya markalarının ambalaj danışmanı

Denizli'nin Babadağ ilçesinde dünyaya gelen Yunus Semerci, çocukluğundan itibaren yetiştiği ambalaj sektöründe zirveye çıktı. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ndeki ilk dersinde, bir öğretim üyesinin 'iş hayatına hızlı bir şekilde atılmanız gerek' uyarısını dikkate alarak teorik ile pratiği birleştiren Yunus Semerci, mezun olur olmaz iş hayatına atıldı. 2005 yılında babasının şirketi, genel müdürü tarafından dolandırılarak kapandığı için mezun olduğunda başına geçebileceği bir işi olmayan genç işadamı, altı yıl boyunca profesyonel olarak çalışmaya devam etti.

YAPILMAMIŞ OLANI YAPTI

Edindiği tecrübe ve deneyimle ambalaj sektöründe fark yaratarak Conflex Ambalaj firmasını kuran Semerci, yurt içi ve yurt dışında yüzlerce firmaya ambalaj danışmanlığı hizmeti veriyor. 1960'lı yıllarda Denizli'nin tanınmış işadamlarından olan dedesi Zeki Semerci'nin tekstil üretimini bırakıp ambalaj sektöründe faaliyet göstermeye karar verdiği gibi Yunus Semerci de marjinal bir karar vererek Türkiye'de daha önce yapılmamış olan ambalaj danışmanlığını yapmaya karar verdi ve 2012 yılında Conflex Ambalaj'ı kurdu. Türkiye ve dünya çapında üretim yapan firmaların ambalaj ihtiyaçlarını yöneten genç işadamı Yunus Semerci, "Conflex Ambalaj'ın temelleri, girişimci ruhu ve çalışkanlığıyla bizlere örnek olan büyüğümüz Zeki Semerci'nin plastik sektörüne adım attığı 1966 yılına dayanmaktadır. Sahip olduğumuz bu manevi mirası, dürüst ve ahlaklı çalışma ilkelerimiz, yenilikçi, kaliteli ve çevre bilinci yüksek standartlarımızla her gün bir adım daha ileriye taşımayı hedefledim" diyor.



"ASLA 'BEN OLDUM ÖGRENDİM' DEMEYİN"

36 yaşında olmasına olmasına rağmen belki de 70 yaşındaki bir duayen tecrübesine sahip olan genç işadamı, yeni nesillere pes etmemelerini, asla 'ben oldum biliyorum öğrendim' dememelerini, çalışma azimlerini kaybetmemelerini ve ümitsizliğe düşmemelerini öneriyor. Ambalaj işini çok sevdiğini ve çocukluk hayali olan işi yaptığını anlatan Yunus Semerci, "İşinizi severek yaptığınızda asla yorulmazsınız. Hayatım boyunca sıradan işlere hiç ilgi duymadım. Ambalaj üretirken de veya ambalajda kullanılan zipper ve streç gibi ürünleri ithal ederken, her zaman bir adım önde olmaya çalıştım. Herkesin yaptığı işlere hep hassas dokunuşlarla farklı bir soluk kattım. Farkındalık yaratmazsanız, zamanında ve kaliteli bir hizmet sunmazsanız ayakta kalma şansınız yok" ifadelerini kullanıyor.

ŞENOL KANTÜRK