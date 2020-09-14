Ege Bölgesi'nde tarım ürünleri ihracatında zirve el değiştirdi. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, son bir yıllık dönemde gerçekleştirdiği 985 milyon dolarlık ihracatla zirvenin yeni sahibi oldu. 2019 yılında Ege Bölgesi'nde tarım ürünleri ihracatında zirvenin sahibi Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği idi. Türkiye'ye yıllık 5 milyar doların üzerinde döviz kazandıran Ege Bölgesi'nde tarım ürünleri ihracatçıları 10 milyar dolar ihracat hedefliyor. Son bir yılda Ege Bölgesi'nden yapılan 5 milyar 70 milyon dolarlık tarım ürünleri ihracatının 985 milyon dolarlık dilimini gerçekleştiren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 655,5 milyon dolarlık meyve sebze mamulleri ihracatı yaparken, 329,6 milyon dolarleştiren

taze meyve sebze ihracatı gerçekleştirdi. Pandemi döneminde üretim ve ihracata devam eden ve her ay ihracat rekorlarıyla yaş meyve sebze ve mamulleri sektörünü ihracat şampiyonu yapan üyelerine teşekkür ziyaretleri yapan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak'ın son güzergahı Dikili ve Kınık'taki ihracatçı firmalar oldu. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği üyelerinin pandemi döneminde zor şartlarda üretim ve ihracat yapmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Uçak, "Ülkemizin kalkınması ihracat ile mümkün olacak. İhracatçılarımızın, emek ve gayretleri bu süreçte hayati öneme sahip" diye konuştu.

BİLGİ ALIŞVERİŞİ YAPTILAR

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Yönetim Kurulu Üyeleri Ata Özdemir, Martin Sanford, Sadık Demircan, Ege İhracatçı Birlikleri Şefi Gökay Çelikli ve Ziraat Mühendisi Şükrü Ercan ile birlikte ilk olarak Kınık'ta RNK Gıda ve Sultan Gıda firmalarını ziyaret etti. Turşu ve konserve sebze üretimi yapan RNK Gıda ortaklarından Sinan Açıkgöz, sektörle ilgili beklentilerini dile getirirken, salça piyasasında sektörün lideri durumunda olan Sultan Gıda ortaklarından Lezgin Bahadır ise deneyimlerini heyet ile paylaştı. Dikili'de seracılık sektöründe Türkiye'nin en önemli firmalarından olan Agrobay Seracılık, yine seracılıkta önemli bir ihracatçı olan YDA Tarım ile seracılık yanında kurutulmuş meyve

ve sebze ihracatı gerçekleştiren Fruve Gıda firmaları ziyaret edildi. Agrobay Seracılık ortaklarından Ahmet Şentürk, YDA Tarım Genel Müdürü Tahsin Sezgel ve Fruve Gıda sahibi Mehmet Mavuk ile tarım sektörü ve ihracata ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu.