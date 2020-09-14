Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan bir video paylaşarak "Güçlü ekonomimiz ve sağlam finansal altyapımızla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Düsturumuz, katma değerli üretim, istihdam ve ihracata dayalı bir büyüme." dedi.
"İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün!"— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 14, 2020
Güçlü ekonomimiz ve sağlam finansal altyapımızla yatırımlarımıza devam ediyoruz.
Düsturumuz, katma değerli üretim, istihdam ve ihracata dayalı bir büyüme.🇹🇷 pic.twitter.com/tmooDihUI7
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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