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Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün!

: İstikrar sürsün, büyüsün!

sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstikrar sürsün, büyüsün... Güçlü ekonomimiz ve sağlam finansal altyapımızla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Düsturumuz, katma değerli üretim, ve ihracata dayalı bir büyüme." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün!

14.09.2020, 19:46 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020,19:46

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan bir video paylaşarak "Güçlü ekonomimiz ve sağlam finansal altyapımızla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Düsturumuz, katma değerli üretim, istihdam ve ihracata dayalı bir büyüme." dedi.

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