Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli değerlendirme!

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklanan verilerin ardından sosyal medya hesabından önemli değerlendirmede bulundu. Albayrak, "Bu ülkenin geleceğine güvenen, inanan tüm üreticilerimizin eline emeğine sağlık… Temmuzda yıllık bazda sanayi üretimi %4,4; perakende satış hacmi %11,9 arttı. Ayrıca inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde de ciro endeksi Temmuz ayında yıllık %20,2 yükseldi" dedi.

Bu ülkenin geleceğine güvenen, inanan tüm üreticilerimizin eline emeğine sağlık…



Temmuzda yıllık bazda sanayi üretimi %4,4; perakende satış hacmi %11,9 arttı.



Ayrıca inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde de ciro endeksi Temmuz ayında yıllık %20,2 yükseldi. pic.twitter.com/QtNTRLM69o — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 14, 2020

Öte yandan sanayi üretimi yıllık yüzde 4,4, aylık yüzde 8,4 arttı. Toplam ciro endeksi ise temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,2 arttı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi temmuzda yıllık bazda yüzde 20,2 artış gösterdi.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında, temmuzda yıllık bazda sanayi sektörü ciro endeksi 20,2, inşaat ciro endeksi yüzde 14,9, ticaret ciro endeksi yüzde 32,9 artarken, hizmet ciro endeksi yüzde 12,5 azaldı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 11,7 arttı. Toplam cironun alt detaylarında ise temmuzda aylık bazda sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 12,1, inşaat ciro endeksi yüzde 11,5, ticaret ciro endeksi yüzde 11,4, hizmet ciro endeksi yüzde 11,9 arttı.