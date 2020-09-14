Nurettin Canikli'den Moodys'e tepki!

AK Parti'nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moodys'in pandemi sürecinde çok iyi performans gösteren Türkiye'nin notunu düşürmesine tepki gösterdi. Canikli, "Derecelendirme kuruluşları, sizin derdiniz nedir? Ekonomik tetikçilik, farklı form ve formatlarda devam ediyor" dedi.

Canikli, Twitter hesabından Moodys'i eleştirdi. Kovid-19 salgını sürecinde en az üretim ve istihdam kaybı yaşayan ülkelerden birinin Türkiye olduğunu belirten Canikli, "ABD ve Avrupa Merkez Bankaları, mali yapıları bozulan bankaları kurtarmak için trilyonlarca dolar/euro para aktarırken, bankacılık sisteminde problem ortaya çıkmadığı için tek kuruş kamu kaynağı kullanmayan ekonomi Türkiye ekonomisi" ifadesini kullandı.

"EN İYİLER ARASINDAYIZ"

TÜM döviz taleplerini en küçük sorun yaşamadan karşılayan ekonominin yine Türkiye ekonomisi olduğunu dile getiren Canikli, "Tek kalemde tamamen yerli tasarım anahtar teslim 4 adet savaş gemisi ihraç edeen, insansız hava aracı teknolojisinde adını en iyiler arasına yazdıran ekonomi Türkiye ekonomisi" dedi.