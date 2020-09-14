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Haberler Ekonomi Son dakika: Benzine indirim

Son dakika: Benzine indirim

Son dakika haberi...Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 11 kuruş indirim yapıldı.

Son dakika: Benzine indirim

İHA

14.09.2020, 16:54

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), yaptığı duyuruya göre bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 11 kuruş indirim yapıldı. Fiyat indiriminin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 6,73 liradan 6,62 liraya, Ankara'da 6,81 liradan 6,70 liraya, İzmir'de ise 6,83 liradan 6,72 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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