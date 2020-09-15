AVM’lerde ciro ve ziyaretçi sayısı arttı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi'nin temmuz ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayımlanan verilere göre, ciro endeksi haziran ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde temmuzda yüzde 33,5 artışla 303 puana ulaştı. AVM'lerde metrekare açısından kiralanabilir alan başına düşen cirolar temmuzda İstanbul'da 1.281 lira, Anadolu'da 1.070 lira olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise 1.155 lira oldu. Pandeminin yaşandığı temmuzda kategoriler bazında metrekare verimlilik endeksi, haziran dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde, teknoloji kategorisi yüzde 2,1'lik gerileme göstererek 366 puan olarak gerçekleşti.

GİYİMDE SIÇRAMA OLDU

TEMMUZDA, hazirana göre kategoriler bazında önemli artışlar görüldü. Yiyecek-içecek yüzde 72,3'lük artışla 193 puana, ayakkabı yüzde 43,8'lik yükselişle 315 puana, giyim yüzde 43,1'lik sıçramayla 309 puana ulaştı. Temmuzda ziyaret sayısı endeksi, hazirana göre yüzde 37,2 artış göstererek 59 puana yükseldi.