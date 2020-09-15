Çanakkale Köprüsü 2022’de açılıyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatını helikopterle inceledikten sonra brifing aldı. Bakan Karaismailoğlu, köprünün 18 Mart 2022'de faaliyete alınması için çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.



318 METRELİK KULE

KARAİSMAİLOĞLU, beşinci kesimi bu hafta sonu bitecek 400 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu'nun yapımının ise 21 Aralık'ta tamamlanacağını bildirdi. Karaismailoğlu, "Çanakkale 1915 su yüzeyinden 318 metre yükseklikteki çelik ayaklarıyla dünyanın en yüksek çelik ayaklı köprüsü olacak" diye konuştu. Kuzey Marmara Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile Asya'nın Avrupa'ya Çanakkale'den bağlanacağını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, şantiyedeki ziyaretleri kapsamında, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Asya yakasında yer alan 318 metre yüksekliğindeki kulesine çıkarak çalışmaları inceledi.



KARAİSMAİLOĞLU'NA, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili ve Genel Merkez Kadın Kolları Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Jülide İskenderoğlu, ve Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir de eşlik etti.