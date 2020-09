Gayrimenkul en az yüzde 20 kazandırır

GAYRİMENKUL Hizmet Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Can Çalgır, her zaman en güvenli, en risksiz yatırım aracının gayrimenkul olduğunu belirterek, "Gayrimenkul altın ve dövize göre yılda en az yüzde 20 oranında kazandırıyor. Gayrimenkul en güvenilir limandır. Bugün döviz veya altının inişli çıkışlı dönemleri var. Gayrimenkul ise her zaman kazandırır. Yıllık getirisi bellidir. Gayrimenkulde altın ve döviz gibi iniş çıkış riski yoktur, bu nedenle en garanti yatırımdır" dedi.

CİROLAR YÜKSELDİ

TAŞINMAZ ticaretiyle ilgili Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik kapsamında yetki belgesi almayan işletmelerin 31 Ağustos 2020 itibariyle emlakçılık yapamayacak olmalarının mesleğin kalitesini ve itibarını yükselteceğini ifade eden Çalgır, "Yönetmelikle emlak sektörü kayıt dışı satış yapanlardan kurtulacaktır" görüşünü dile getirdi. Çalgır Yeni Asır'a, pandemi döneminde özellikle müstakil ev satışlarında büyük artış olduğunu söyledi. İnsanlık var olduğu sürece emlakçılık sektörünün de yaşayacağını vurgulayan Çalgır şunları söyledi: "Pandemi döneminde vatandaşlar en çok müstakil evlere ve arazilere yöneldi. Kendilerini izole etmek için şehir dışlarına veya şehire yakın köylere gitmek isteyenler çoğunlukta. Sahildeki ofislerimiz bu gelişmelerden olumlu yönde etkilendi. Müstakil evlerin ve konutların diğer konutlardan daha pahalı olması da özellikle cirolarımızı artırdı. Bunda düşük faiz oranlarının da etkisi oldu. Ağustosta satışlar çok hareketlendi " diye konuştu. Vatandaşların artık bilinçlendiği ve yastık altı yatırım yapmadığını vurgulayan Çalgır, gayrimenkule yatırımların artmasını beklediklerini kaydetti.



HEM ÜRETİM HEM SATIŞ İŞİNDEYİZ

AİLE mesleği olarak 80 yıldır emlak sektöründe olduklarını belirten Çalgır, Gayrimenkul Hizmet Ortaklığı bayi ağını genişleterek 20 ilde faaliyet gösterdiklerini dile getirdi. Gayrimenkul komisyonculuğunun yanı sıra üretim odaklı hareket ederek inşaat, emlak ve proje satışını birlikte yürüttüklerini belirten Çalgır, "Yetki belgesi olmayanlar artık emlakçılık yapamayacak. Düzenleme ile emlakçılık mesleğinin kalitesi ve itibarı yükseldi, kimlik kazandı. Mesleğimiz kayıt dışı korsanlardan kurtuldu. Konut almak isteyenlerin yetkili evrakları olan ofis ve danışmanlarla çalışmaları en doğru karardır" dedi.

