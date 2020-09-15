Kozmetik pandemide rekabet gücünü artırdı

FAMER Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Çınar Kesen, "Dijital dönüşümün meyvelerini hız, karlılık, farklılaşma ve rekabet üstünlüğü olarak topluyoruz" dedi. Birçok sektörde olduğu gibi kozmetik sektörünün de yaşanan pandemi döneminde yaşanan değişimlerden payına düşeni aldığını belirten Kesen, sürece uyum sağlayanların öne çıktığının altını çizdi. Kesen, "Sektörde erişilebilir ve temiz içerikli ürünler konusunda yatırımlarımıza devam ediyoruz. Kozmetik sektörünün dijitalleşmesine öncülük etmek, misyonumuz oldu. Projelerimizde kadınlara öncelik veriyoruz" diye konuştu. Yeni yatırımlarına Doal markasını bünyelerine katarak devam eden ettiklerini ve ürün gamlarını yeni ürünlerle genişleteceklerini vurgulayan Kesen, "Kadın istihdamını arttırmalıyız. Online iş modellerine kadın iş gücünü dahil etmek de bu sürecin uzantısı olmalıdır" diye konuştu.