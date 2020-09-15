Otomobil sektörü yüzde 45 büyüdü

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), verilerine göre 8 aylık sürede geçen yılın aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 23 azalarak 712 bin 98 adet, otomobil üretimi ise yüzde 21 düşüşle 485 bin 314 adet oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 731 bin 901 adede ulaştı. Her yıl ağustos ayında bakım/onarım ve üretim planlamaları için üretime ara veren otomotiv üreticileri, bu sene daha kısa sürede hazırlıklarını tamamlayarak pandeminin negatif etkisini azaltmaya yoğunlaştı.

75 BİN 341 OLDU

Bu doğrultuda, ağustosta Türk otomotiv sanayinin toplam üretimi geçen yılın yılın aynı ayına göre yüzde 44 artarak 75 bin 341 adet, otomobil üretimi de yüzde 45 yükselişle 45 bin 211 adet olarak gerçekleşti. Otomotiv sanayisinin yılın 8 ayında kapasite kullanım oranı yüzde 53 seviyesinde gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 55, ağır ticari araçlarda yüzde 38, traktörde ise yüzde 40 oldu.