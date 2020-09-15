Sanayi üretimi Kovid-19 öncesi seviyesini geçti

Sanayi üretim endeksi Temmuzda hem aylık hem de yıllık bazda artış göstererek, yurt içinde ilk vakanın görüldüğü Mart ayındaki seviyesini geçti. Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınının en yüksek noktasına ulaştığı nisan ayında sert düşen endeks, bu seviyeden yakaladığı yukarı yönlü ivmesini sürdürüyor.

112,6'YI AŞMIŞ OLDU

Ekonomi yönetiminin uyguladığı tedbirler sayesinde endeks üst üste 3. ayda da yükseliş kaydetti. Türkiye'de salgının pik yaptığı Nisan ayında 78,1'e kadar gerileyen mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, Mayısta 92,9, Haziranda 109,5 ve Temmuz ayında 118,7 seviyesine yükseldi. Sanayi üretim endeksi, Kovid-19 salgın sürecinde normalleşme sonrası artışını devam ettirerek, Temmuzda aylık bazda yüzde 8,4, yıllık bazda yüzde 4,4 yükseldi. Böylece endeks, yurt içinde ilk vakanın görüldüğü Mart ayındaki 112,6 seviyesini geçmiş oldu. Sanayi üretim verisi kapsamında hesaplanan alt sektörlerin hepsinde Temmuzda aylık bazda artış kaydedildi. Bu dönemde en fazla artış yüzde 13,2 ile dayanaklı tüketim malları kaleminde görüldü. Bu kalemi yüzde 11,7 ile sermaye malları, yüzde 9,7 ile ortayüksek teknoloji takip etti.



CİRO ENDEKSİ YÜZDE 20,2 ARTTI

TAKVİM etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,2 arttı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi Temmuzda aylık bazda yüzde 11,7 yükseldi.



TOPARLANMA SÜRECEK BAHÇEŞEHİR

Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. İsmet Demirkol, sanayi üretiminde başlayan toparlanmanın net bir şekilde görüldüğünü söyledi. Endekste görülen yıllık bazdaki yükselişin sanayi üretimindeki olumlu gidiş açısından önemine dikkati çeken Demirkol, şunları kaydetti: "Ağustosta da sanayi üretimindeki toparlanmanın devam edeceğini düşünüyorum. Bankaların, özellikle kurumsal kredi tarafında teknoloji yatırımlarına ve imalat tarafına daha çok destek vermeleri sanayi üretimindeki ivmeyi artırabilir. Sanayi üretimindeki toparlanma Türkiye'nin büyümesine de pozitif katkı yapacak."