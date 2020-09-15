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Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: İnşaat sektöründen güzel haberler gelmeye devam ediyor

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, konut satışlarının ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,2 artarak, 170 bin 408'e ulaştığını açıkladı.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: İnşaat sektöründen güzel haberler gelmeye devam ediyor

15.09.2020, 10:47 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020,11:20

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstihdam alanında oldukça kuvvetli olan inşaat sektöründen güzel haberler gelmeye devam ediyor! Konut satışları, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,2 artarak 170 bin 408'e ulaştı. Yeni ev sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyor, sektörümüzü kutluyorum" ifadesini kullandı.

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