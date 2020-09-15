Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "Olağanüstü bir dönemde olağanüstü tedbirler aldık. Pandemi sonrası normalleşmeyle birlikte bütçe dengemiz önceki aylardan daha iyi bir tablo çizerek Ağustosta 28.2 milyar TL fazla verdi. Bütçe disiplinini korumak EVET ama gereken zamanda gereken adımları atmaktan ÇEKİNMEYİZ!" ifadelerine yer verdi.

Olağanüstü bir dönemde olağanüstü tedbirler aldık.

Pandemi sonrası normalleşmeyle birlikte bütçe dengemiz önceki aylardan daha iyi bir tablo çizerek Ağustosta 28.2 milyar TL fazla verdi.



Bütçe disiplinini korumak EVET ama gereken zamanda gereken adımları atmaktan ÇEKİNMEYİZ! — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 15, 2020