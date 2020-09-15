  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş açıklama

Son dakika: 'tan flaş açıklama

, "Olağanüstü bir dönemde olağanüstü tedbirler aldık. Pandemi sonrası normalleşmeyle birlikte bütçe dengemiz önceki aylardan daha iyi bir tablo çizerek Ağustosta 28.2 milyar TL fazla verdi. Bütçe disiplinini korumak EVET ama gereken zamanda gereken adımları atmaktan ÇEKİNMEYİZ!" dedi.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş açıklama

15.09.2020, 18:33 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020,18:34

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "Olağanüstü bir dönemde olağanüstü tedbirler aldık. Pandemi sonrası normalleşmeyle birlikte bütçe dengemiz önceki aylardan daha iyi bir tablo çizerek Ağustosta 28.2 milyar TL fazla verdi. Bütçe disiplinini korumak EVET ama gereken zamanda gereken adımları atmaktan ÇEKİNMEYİZ!" ifadelerine yer verdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA