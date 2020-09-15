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Tarımsal hasıla son 2 yılda 275 milyara çıktı

Tarımsal hasıla son 2 yılda 275 milyara çıktı
Giriş Tarihi: 15.9.2020

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son 2 yılda tarımsal hasılanın yüzde 45 gibi önemli bir artışla 275 milyar liraya ulaştığını belirterek, "Bugün itibarıyla tarımsal desteklerin 17 milyar lirası çiftçilerimizin hesaplarına yattı." dedi. Video konferans yoluyla 11. Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nın ödül törenine katılan Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin 55,1 milyon küçükbaş hayvanla Avrupa'da birinci, 18,7 milyon büyükbaş hayvanla ikinci, süt üretiminde de üçüncü sırada yer aldığını anlattı. Pakdemirli, "Tarımsal alan bakımından dünyada 17'inci sırada olmamıza rağmen, tarımsal hasılada Avrupa'da birinci sıradayız" dedi.

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