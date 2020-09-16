  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi ‘Akvaryum Karidesi’ ile uluslararası fuara katıldı

‘Akvaryum Karidesi’ ile uluslararası fuara katıldı

‘Akvaryum Karidesi’ ile uluslararası fuara katıldı
Giriş Tarihi: 16.9.2020

BİLECİK'TE hobi olarak eski buzdolaplarını kullanarak kurduğu sistemle akvaryum karidesi üreten üretici, Uluslararası Akdeniz Evcil Hayvan Ürünleri Fuarı'nda davet edildi. Bilecik Pazaryeri'ne bağlı Kınık köyünde eski buzdolaplarının içine kurduğu sistemle beslemeye başladığı akvaryum karidesi üretici, bir yılda üretimini 4 katına çıkartı.

9 AYRI TÜR ÜRETTİK
GENÇ girişimci Göksel İssi, Antalya'da düzenlenecek Uluslararası Akdeniz Evcil Hayvan ürünleri Fuarı'nda yetiştirdiği karidesleri sergileyecek. İssi, akvaryum karidesi üretiminin Akdeniz ve Ege'de yaygın olduğunu ve iklim nedeniyle Bilecik'te kimsenin yapmadığını belirterek, "Geçen yıl Pazaryeri'ne ARGE merkezimizi 3 havuz ve 3 tür olarak kurmuştuk. Bu yıl biraz daha büyüttük, 9 ayrı türü 12 havuzda üretmeye devam ediyoruz. Bu yıl ulusal fuarcılığın davetiyle Bilecik ve ülkemizi temsilen Türkiye'nin ilk karides standını kuracağım. 10'uncusu düzenlenecek Uluslararası Akdeniz Evcil Hayvan Ürünleri Fuarı'na yabancı ülkelerden de katılım sağlanıyor" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Akvaryum Karidesi’ ile uluslararası fuara katıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA