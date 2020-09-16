‘Akvaryum Karidesi’ ile uluslararası fuara katıldı

BİLECİK'TE hobi olarak eski buzdolaplarını kullanarak kurduğu sistemle akvaryum karidesi üreten üretici, Uluslararası Akdeniz Evcil Hayvan Ürünleri Fuarı'nda davet edildi. Bilecik Pazaryeri'ne bağlı Kınık köyünde eski buzdolaplarının içine kurduğu sistemle beslemeye başladığı akvaryum karidesi üretici, bir yılda üretimini 4 katına çıkartı.

9 AYRI TÜR ÜRETTİK

GENÇ girişimci Göksel İssi, Antalya'da düzenlenecek Uluslararası Akdeniz Evcil Hayvan ürünleri Fuarı'nda yetiştirdiği karidesleri sergileyecek. İssi, akvaryum karidesi üretiminin Akdeniz ve Ege'de yaygın olduğunu ve iklim nedeniyle Bilecik'te kimsenin yapmadığını belirterek, "Geçen yıl Pazaryeri'ne ARGE merkezimizi 3 havuz ve 3 tür olarak kurmuştuk. Bu yıl biraz daha büyüttük, 9 ayrı türü 12 havuzda üretmeye devam ediyoruz. Bu yıl ulusal fuarcılığın davetiyle Bilecik ve ülkemizi temsilen Türkiye'nin ilk karides standını kuracağım. 10'uncusu düzenlenecek Uluslararası Akdeniz Evcil Hayvan Ürünleri Fuarı'na yabancı ülkelerden de katılım sağlanıyor" dedi.