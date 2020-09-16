  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Bakan Kurum'dan çiftçilere müjde: 10 yıl süreyle kiraya verilecek!

'dan çiftçilere müjde: 10 yıl süreyle kiraya verilecek!

Çevre ve , "Tarımsal üretimin artırılması ve tarımsal istihdamın desteklenmesi amacıyla Hazineye ait tarım arazilerini üretime açıyor, topraksız ve yeterli toprağı olmayan çiftçilerimize 10 yıl süreyle kiraya veriyoruz" dedi.

Bakan Kurum'dan çiftçilere müjde: 10 yıl süreyle kiraya verilecek!

16.09.2020, 16:05

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Tarımsal üretimin artırılması ve tarımsal istihdamın desteklenmesi amacıyla Hazineye ait tarım arazilerini üretime açıyor, topraksız ve yeterli toprağı olmayan çiftçilerimize 10 yıl süreyle kiraya veriyoruz" açıklaması yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabı üzerinden topraksız ve yeterli toprağı olmayan çiftçiler için Tarım ve Orman Bakanlığıyla birlikte hayata geçirilen proje hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Tarımsal üretimin artırılması ve tarımsal istihdamın desteklenmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığımız ile hayata geçirdiğimiz proje kapsamında Hazineye ait tarım arazilerini üretime açıyor, topraksız ve yeterli toprağı olmayan çiftçilerimize 10 yıl süreyle kiraya veriyoruz. İlk etapta Konya, Aksaray, Kütahya, Samsun, Eskişehir, Afyonkarahisar'da toplam 41,5 milyon metrekarelik tarım arazisinin üretime açılacağı projede çiftçilerimiz 60 dönüme kadar Hazine taşınmazı kiralayabilecek. İlk yıl kira bedelleri ise taşınmazın rayiç bedelinin yüzde 1,5'i olacak. Nüfusa kayıtlı oldukları veya ikamet ettikleri köy ve mahallelerde bulunan Hazineye ait tarım arazilerini kiralayabilecek çiftçilerimiz, yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve talep etmeleri durumunda yeniden belirlenen bedel üzerinden kira sürelerini 10 yıl daha uzatabilecek."

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bakan Kurum'dan çiftçilere müjde: 10 yıl süreyle kiraya verilecek! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA