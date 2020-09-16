  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Google temiz enerjide ilk büyük şirket olacak

temiz enerjide ilk büyük şirket olacak

Google temiz enerjide ilk büyük şirket olacak
Giriş Tarihi: 16.9.2020

KÜRESEL ısınma ile ilgili sosyal projelere destek veren Google, 2030 yılına kadar tüm veri merkezleri ve ofislerinde sadece yenilenebilir enerji kullanacağını duyurdu. Yenilenebilir enerji konusunda bugüne kadar büyük yatırımlar yapan teknoloji devi Google, bu hedefini gerçekleştirmesi halinde kömür ve doğal gazı terk eden en büyük şirket olacak. Google CEO'su Sundar Pichai de bu hamleyi "zorlayıcı hedef" olarak gördüğünü fakat bu konuda kararlı olduklarını belirtti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Google temiz enerjide ilk büyük şirket olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA