Google temiz enerjide ilk büyük şirket olacak

KÜRESEL ısınma ile ilgili sosyal projelere destek veren Google, 2030 yılına kadar tüm veri merkezleri ve ofislerinde sadece yenilenebilir enerji kullanacağını duyurdu. Yenilenebilir enerji konusunda bugüne kadar büyük yatırımlar yapan teknoloji devi Google, bu hedefini gerçekleştirmesi halinde kömür ve doğal gazı terk eden en büyük şirket olacak. Google CEO'su Sundar Pichai de bu hamleyi "zorlayıcı hedef" olarak gördüğünü fakat bu konuda kararlı olduklarını belirtti.