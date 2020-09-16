İnşaat sektöründen güzel haberler gelmeye devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ağustos ayında yüzde 54,2 artış kaydeden konut satışlarına ilişkin, "İstihdam alanında oldukça kuvvetli olan inşaat sektöründen güzel haberler gelmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Albayrak, "Konut satışları Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,2 artarak 170 bin 408'e ulaştı. Yeni ev sahibi vatandaşlarımıza 'hayırlı olsun' diyor, sektörümüzü kutluyorum" ifadelerini kullandı.



GEREKLİ ADIMLARI ATMAKTAN ÇEKİNMEYİZ

BERAT Albayrak, olağanüstü bir dönemde olağanüstü tedbirler aldıklarını belirterek, "Pandemi sonrası normalleşmeyle birlikte bütçe dengemiz önceki aylardan daha iyi bir tablo çizerek Ağustosta 28.2 milyar TL fazla verdi. Bütçe disiplinini korumak evet ama gereken zamanda gereken adımları atmaktan çekinmeyiz" dedi.