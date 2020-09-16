Konut satışları geçen ay yüzde 54,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu istatistiklerine göre Türkiye'de konut satışları, Ağustosta yıllık bazda yüzde 54,2 artarak 170 bin 408'e ulaştı. Ağustosta satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 25,7 geriledi. Konut satışlarında İstanbul 30 bin 292 konutla ilk sırada, İzmir 11 bin 145 konutla üçüncü sırada yer aldı. İpotekli konut satışları Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 122,6 artarak 76 bin 19'a çıktı. İlk defa satılan konut sayısı Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,3 yükselerek 52 bin 123'e ulaştı. İkinci el konut satışları da yüzde 69,2 artarak 118 bin 285 olarak gerçekleşti. Son 3 ayda ülke genelinde satılan konut sayısı 590 bin adedi bulurken, ilk 8 ayda pandemiye rağmen satılan konut adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,6 artışla 1 milyon 24 bin 534'e ulaştı.

TARİHİN EN YÜKSEĞİ

Bu dönemde ipotekli konut satışı yüzde 263,7 yükseldi. Yabancılara geçen ay satılan 3 bin 893 adet konut, tarihin en yüksek Ağustos rakamları olarak kayıtlara geçerken, yurt içinde ilk vakanın görüldüğü mart ayındaki satışları da geçti. Geçen ay yabancıya konut satışı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artışa işaret etti. Böylece yabancıya konut satışı pandemi öncesine dönmüş oldu.