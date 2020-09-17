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Haberler Ekonomi Bakanlar 149 takımın heyecanına ortak oldu

Bakanlar 149 takımın heyecanına ortak oldu

Bakanlar 149 takımın heyecanına ortak oldu
Giriş Tarihi: 17.9.2020

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TEKNOFEST kapsamında Tuz Gölü'nde düzenlenen TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'na katıldı. Varank, "Bu sene 3'ü yabancı 149 takım yarışmaya katıldı. Yüzlerce gencimiz uzay teknolojilerinde büyük kabiliyetler kazanıyorlar." dedi. Varank ve Karaismailoğlu, roketlerin rampalara yerleştirilmesinde ve ateşlenmesinde gençlerin heyecanına da ortak oldu.

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