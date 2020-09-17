Bakanlar 149 takımın heyecanına ortak oldu

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TEKNOFEST kapsamında Tuz Gölü'nde düzenlenen TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'na katıldı. Varank, "Bu sene 3'ü yabancı 149 takım yarışmaya katıldı. Yüzlerce gencimiz uzay teknolojilerinde büyük kabiliyetler kazanıyorlar." dedi. Varank ve Karaismailoğlu, roketlerin rampalara yerleştirilmesinde ve ateşlenmesinde gençlerin heyecanına da ortak oldu.