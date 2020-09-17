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Hazine ve Maliye Bakanı paylaştı: ve ülkelerini solladık

Bakan Albayrak: Türk tarımı üreticimizin alın teri ile büyüyor. 2002'den bu yana rakamımız 3.7 milyar dolardan, 19.4 milyar dolara ve kırmızı et üretimimiz 366.658 tondan 1.201.469 tona yükseldi. Tarımda yıllık ortalama büyüme hızımız da %2.7 ile ve ülkelerinin çok ilerisinde.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paylaştı: OECD ve AB ülkelerini solladık

17.09.2020, 16:30 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020,16:45

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tarımda yıllık yüzde 2,7 büyüme hızıyla OECD ve AB ülkelerini geride bıraktığımızı açıkladı.

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı
Türk tarımı üreticimizin alın teri ile büyüyor! 2002'den bu yana ihracat rakamımız 3.7 milyar dolardan, 19.4 milyar dolara ve kırmızı et üretimimiz 366.658 tondan 1.201.469 tona yükseldi. Tarımda yıllık ortalama büyüme hızımız da %2.7 ile OECD ve AB ülkelerinin çok ilerisinde.

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