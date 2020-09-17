TMO 10 bin ton kuru

MANİSA'DA 8 noktada kuru üzüm alımları devam ediyor. 12.5 liralık fiyat üreticiyi memnun ederken, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, bir haftalık sürede 10 bin ton kuru üzüm alındığını söyledi. Güldal, TMO olarak 50 bin ton ürün almayı hedeflediklerini ifade etti.

NERMİN UÇTU