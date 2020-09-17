Verim artışı yüzde 26

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım vasfını kaybetmeye yüz tutmuş alanların tekrar tarıma kazandırılması amacıyla uygulamaya konulan proje kapsamında belirlenen pilot alanlarda verimin yaklaşık yüzde 26 arttığını bildirdi. Pakdemirli, "Çalışmalar sonucunda örnek arazilerde programlı sulama ile yüzde 25,8 su, yüzde 26,6 enerji tasarrufu sağlanırken, verim yaklaşık yüzde 26 arttı. Uygulama ülke çapında yaygınlaştırılacak" diye konuştu.