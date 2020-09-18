  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu: Pandemiden 'en az etkilenecek' 3. ülke Türkiye!

duyurdu: Pandemiden 'en az etkilenecek' 3. ülke !

Albayrak, “ tahminlerine göre Çin ve Güney Kore'den sonra pandemiden 'en az etkilenecek' 3’üncü ülke ." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu: Pandemiden 'en az etkilenecek' 3. ülke Türkiye!

18.09.2020, 15:43 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020,15:52

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, OECD verilerini paylaşarak Çin ve Güney Kore'den sonra pandemiden en az etkilenecek ülkenin Türkiye olduğunu duyurdu.

"PANDEMİDEN EN AZ ETKİLENECEK 3. ÜLKE TÜRKİYE"

Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığımı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "OECD tahminlerine göre Çin ve Güney Kore'den sonra pandemiden 'en az etkilenecek' 3. ülke TÜRKİYE! Güçlü ekonomimiz sayesinde bu tahmin de daha iyisi ile değişecek inşaallah. Bu mücadelede tüm sağlık personelimize ve üretimi elden bırakmayan çalışanlarımıza şükran borçluyuz."

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu: Pandemiden 'en az etkilenecek' 3. ülke Türkiye! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA