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Haberler Ekonomi Yenilenebilir enerjiyi destekleme mekanizmasında süre 6 ay uzatıldı

Yenilenebilir enerjiyi destekleme mekanizmasında süre 6 ay uzatıldı

'ndan (YEKDEM) yararlanmak isteyen üretim tesislerinin 2020'ye kadar devreye girme şartında süre, 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı.

Yenilenebilir enerjiyi destekleme mekanizmasında süre 6 ay uzatıldı

18.09.2020, 10:20

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması'ndan (YEKDEM) yararlanmak isteyen üretim tesislerinin 31 Aralık 2020'ye kadar devreye girme şartında süre, 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 1 Ocak 2021'den 30 Haziran 2021 tarihine kadar işletmeye girecek YEKDEM'e tabi Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEK) belgeli üretim tesisleri için belirlenen fiyat desteği 31 Aralık 2030'a kadar uygulanacak.

Söz konusu dönemde işletmeye girecek YEK belgeli üretim tesislerinde kullanılan mekanik ve elektro-mekanik aksamın yurt içinde imal edilmiş olması halinde, bu tesislerde üretilerek iletim veya dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisi için belirlenen fiyat desteğine, üretim tesisinin işletmeye giriş tarihinden itibaren 5 yıl süreyle ilave destek verilecek.

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