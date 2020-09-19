Jeotermale devlet desteği artırılmalı

Ege Bölgesi, Türkiye'yi jeotermal kaynaklarından elektrik üretimiyle Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncü sıraya taşırken, Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Şentürk, derneğin bir ilk olarak 2014 yılında faaliyete geçtiğini söyledi.

DÜNYA BANKASI TEŞVİKİ

Şentürk, "Manisa, Denizli, Çanakkale, Aydın ve Afyon'da toplam 58 jeotermal elektrik santrali bulunuyor. Jeotermalin Türkiye'ye katkısı çok büyük. Türkiye bu alanda dünyanın en zengin ülkelerinden birisi. Türkiye, 10 yılda Avrupa'da birinci sıraya yükseldi. Şu anda jeotermal kaynaklarından ısınma dışında elektrik üretimi, sebze meyve kurutma ve sera çalışmalarında faydalanıyoruz" dedi. Dünya Bankası'nın Türkiye'deki jeotermal kaynakları desteklediğini belirten Şentürk, "Bir sigorta mekanizması meydana getirdik. Dünya Bankası bunun için Türkiye'ye 40 milyon dolar sermaye getirdi. Bu sigorta mekanizması şöyle çalışıyor: Bir kuyu açmak istediğimizi ve buradan 80 derece su elde edeceğimizi belirtiyoruz. Dünya Bankası bunu kabul ediyor sigorta mekanizması içine alıyor ve bu kuyuyu delmeye başlıyoruz. Başarısız olursak Dünya Bankası bu çalışmanın yüzde 60'ını tazmin ediyor. Başarılı olursak yüzde 10 prim veriyoruz. Bu şekilde dönen 40 milyon dolarlık bir sigorta fonu var" diye konuştu. Şentürk şöyle devam etti: "Şu an 8 sondaj projesi sunuldu. Bu mekanizmayı daha da genişletirsek yani Dünya Bankası'nın koyduğu 40 milyon doların yanına 80-100 milyon dolar da devletimiz koyarsa önümüz açılır. Türkiye'nin her yerinde yeni yatırımlar yapılır. Ülkemize büyük katkısı olur."



ÜLKEMİZİN YÜZDE 70'İNİ ISITIRIZ

YENİ Asır'a sektörle ilgili açıklamalarda bulunan JESDER Başkanı Şentürk, "Ülke olarak jeotermal kaynaklarından daha çok faydalanmamız lazım. Jeotermal enerji seracılık ile birlikte daha birçok alanda kullanılabilir. Şehir ısıtmasında çok avantajlıyız. Türkiye'nin yüzde 70'i bu jeotermal kaynaklarla ısıtılabilir. Bu da doğalgaz hegamonyasının sona ermesi anlamına gelir. Bu konuda iddialıyız. Çünkü sadece şehir ısıtmasında kullanılabilecek kaynaklarımız Ege Bölgesiyle sınırlı değil. Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'da da var" diye konuştu. Şentürk, "Ülkemizin dört bir yanında termal otel olması yer altı zenginliklerimizin bir göstergesi. Bu potansiyel teşvik ve yeni yatırımlarla gün yüzüne çıkarılmalı" görüşünü dile getirdi.

Tolga TEKİN