‘Pandemiden en az etkilenecek 3. ülkeyiz’

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, OECD verilerini paylaşarak Çin ve Güney Kore'den sonra pandemiden en az etkilenecek ülkenin Türkiye olduğunu duyurdu. Albayrak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi, "OECD tahminlerine göre Çin ve Güney Kore'den sonra pandemiden 'en az etkilenecek' 3. ülke TÜRKİYE! Güçlü ekonomimiz sayesinde bu tahmin de daha iyisi ile değişecek inşaallah. Bu mücadelede tüm sağlık personelimize ve üretimi elden bırakmayan çalışanlarımıza şükran borçluyuz."