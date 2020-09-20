Altın fiyatları yükselecek mi?

Yeni Asır'a gelişmeleri değerlendiren Memiş, "Uluslararası piyasalarda dolar ve altın yatay seyrini korurken Türkiye'de yükseliyor. Dolar/TL kurunun yükselmesi, altının gram fiyatının da yükselmesine neden oldu. Haftaya 466 liradan başlayan gram altın, 476 liraya yükseldi. Geride bıraktığımız haftada gram altın, 10 lira değer kazandı. 458-468 lira aralığından 468-478 lira aralığına yerleşti. 478 lira seviyesinin üzerinde yukarı yönlü kırılma yaşanırsa yükselişler 485 liraya kadar sürebilir. Ancak dolara bir müdahale gelirse gram altın tekrar 458-468 lirada dengelenebilir" ifadelerini kullandı.

Piyasaların gözünün önümüzdeki hafta Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararında olacağını belirten Memiş şunları söyledi: "Altın fiyatları aşı haberiyle düşüşe geçecektir. Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) resmi bir aşı haberi gelmedikçe düşüşler beklenmemeli. Dolar gerilerse altın fiyatı da inecektir." Gümüş fiyatlarında da gerileme olduğuna dikkat çeken Memiş sözlerini şöyle sürdürdü: "Özellikle altına kıyasla gümüşün daha ucuz olduğunu gözlemliyorum. Yatırımcılar gümüş almayı ihmal etmemeli. Diğer yandan buğday başta olmak üzere tarım emtialarında sert yükselişler bekliyorum. Yatırımcılar, tarım ve tarım emtialarına önem vermeli."

FATİH ŞENDİL