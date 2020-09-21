‘Kimse tesislerimizi lekelemeye kalkmasın'

Egeli turizmciler, tatil operatörü bir kuruluşun alacak/borç ilişkisi içinde olduğu bazı konaklama tesislerini korona virüs iddiası ile zan altında bırakmasına tepki gösterdi. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, "Çok sık denetlenen otellerimizde virüs yok. Olsa bakanlık kapatır zaten. Kimse ticari çıkarları için konaklama tesislerini, turizm sektörünü lekelemesin" şeklinde açıklamada bulundu.



SELÇUK-PAMUCAK ve Kuşadası yöresinde bir tatil operatörüne ilişkin şikayetler aldıklarını anlatan Mehmet İşler, şunları dile getirdi: Otele ödeme yapmayan tatil operatörü kuruluşun elamanları, bazı misafirleri arayarak tesiste korona virüs olduğunu belirtmiş ve bu nedenle başka otele almak durumunda olduklarını söylemiş. Bazı misafirler, bu girişimden otel yöneticilerini haberdar etmiş. Otel yöneticileri de hukuki girişim başlatmış.